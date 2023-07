Vinhos brasileiros batem recorde de prêmios em concurso internacional; veja os melhores

São Paulo (SP)

Os vinhos e espumantes brasileiros bateram recorde de prêmios no International Wine and Spirits Competition, uma dos mais importantes concursos do gênero no mundo. Na edição deste ano, os rótulos nacionais receberam cinco medalhas de prata e 42 de bronze —47 no total. São 14 medalhas a mais que em 2022, quando o país arrematou 33 reconhecimentos.

International Wine and Spirits Competition, de Londres, é uma das principais premiações de vinho no mundo; em 2023, rótulos brasileiros bateram recorde no evento, trazendo 47 medalhas ao país - Divulgação

Entre os premiados com a medalha de prata, dois rótulos vêm da Vinícola Campestre, de Vacária (RS), e outros dois da Vitivinícola Jolimont, em Canela (RS). Um rótulo da Vinícola Aurora também levou prata no concurso. Ao contrário do que muitos podem imaginar, nenhum deles têm preços exorbitantes: ficam entre R$ 67 e R$ 165 —veja a lista abaixo.

O International Wine and Spirits Competition acontece anualmente em Londres, desde 1969. Um júri composto por compradores, Masters of Wine e Masters Sommeliers (a mais alta distinção entre os profissionais do setor) recebe rótulos de produtores de todo o mundo e os submetem a uma degustação às cegas. Para que todos sejam avaliados de forma justa —e também para não esgotar o paladar dos juízes —, são analisadas apenas 65 amostras por dia.

Veja os vinhos brasileiros premiados com prata no International Wine and Spirits Competition

As descrições foram fornecidas pelos próprios produtores

Medalha de Prata - 92 pontos

Zanotto Malbec 2022 (Vinícola Campestre) | R$ 73,90

Aromas de frutas negras maduras, como ameixa, amora e cereja negra, um toque doce de frutas cristalizadas e geleia de uva, também apresenta um delicado aroma mentolado e um toque de especiaria como cravo-da-índia. No paladar é bastante frutado, com corpo e acidez medianos, taninos macios e ao mesmo tempo expressivos, de boa persistência e suculento. Vai bem com carne assada de gado, cordeiro ou suína, pratos à base de cogumelos ou pimentões, massas com molhos pesados e queijos mais potentes.

Medalha de Prata - 91 pontos

Gran Reserva Touriga Nacional (Cooperativa Vinícola Aurora) | R$ 89,90

Apresenta aromas de frutas negras, como amora, framboesa, mirtilo e ameixa, além de notas de chocolate preto e menta. No paladar, é equilibrado e encorpado, com taninos firmes e agradáveis. Vai bem com carnes e pratos típicos, como churrasco, feijoada e carnes de caça.

Medalha de Prata - 90 pontos

Merlot Reserva 2021 (Vitivinícola Jolimont) | R$ 99

No olfato, é Intenso, com notas de frutas negras como ameixa, amora e framboesa, toque de ervas finas, tabaco e café. No paladar, apresenta acidez equilibrada, taninos persistentes, macio, frutado, bom volume em boca, com retrogosto persistente e lembrando tabaco.

Querências Marselan 2020 (Vitivinícola Jolimont) | R$ 165

No olfato, é intenso e complexo, apresentando notas terciárias presentes lembrando chocolate amargo, tabaco e café, além de aromas de frutas negras e frutas em calda como ameixa, amora e licor de cassis. No paladar, é macio e suntuoso, com boa estrutura, acidez equilibrada, taninos persistentes, bom volume em boca e retrogosto lembrando chocolate.

Zanotto Sauvignon Blanc 2022 (Vinícola Campestre) | R$ 66,90

Seus aromas lembram frutas cítricas como, goiaba e maracujá, além de notas minerais que expressam complexidade e frescor. De corpo leve, com acidez média/alta que traz jovialidade e refrescância ao paladar, além de expressar todo seu caráter frutado em boca. Excelente com saladas frescas, queijos leves, peixes e outros frutos do mar, pratos com legumes e molhos cremosos, além de combinar super bem com os petiscos.

Veja os vinhos brasileiros premiados com bronze no International Wine and Spirits Competition

(organizado por ordem alfabética dos produtores)

Cooperativa Nova Aliança

Espumante Brut

Espumante Brut Rosé



Amitié Espumantes e Vinhos

Espumante Moscatel

Cooperativa Vinícola Aurora

Aurora Pinto Bandeira Chardonnay 2021

Aurora Procedências Pinot Noir

Casa Valduga Vinhos Finos

130 Espumante Brut Rosé

130 Espumante Brut

Premivm Espumante Brut

Premivm Espumante Extra Brut

Premivm Espumante Nature

Chandon Brasil

Chandon Excellence Brut

Chandon Réserve Brut

Maison Forestier Vinhos e Espumantes

Chardonnay 2022

Espumante Nature

Cooperativa Vinícola Garibaldi

Chardonnay 2022

Espumante Moscatel

Espumante Extra Brut

CRS Brands

Georges Aubert Espumante Branco Brut Tradicional

Georges Aubert Espumante Moscatel

Georges Aubert Espumante Moscatel Rosé

Vitivinícola Jolimont

Arinarnoa Querências 2020

Cabernet Sauvignon Gran Reserva 2017

Cabernet Sauvignon Morro Calçado 2021

Cave Corte Bordalês 2021

Intendente 2009

Reserva Pinot Noir 2021

Reserva Tannat 2021

Rose Le Fleur 2022

Ponto Nero Indústria de Bebida

Cult Espumante Brut Rosé

Enjoy Alvarinho

Vinícola Salton

Salton Espumante Brut Rosé

Salton Ouro Espumante Brut Rosé

Vinícola UVVA

UVVA Cordel 2019

UVVA Microlote Chardonnay 2019

Vinícola Campestre

Zanotto Chardonnay 2022

Zanotto Espumante Moscatel

Zanotto Espumante Moscatel Rosé

Zanotto Merlot 2019

Zanotto Pinot Noir 2022

Zanotto Reserva Sauvignon Blanc 2021

Zanotto Syrah 2021

Zanotto Tannat 2020

No ano passado, os reconhecimentos aos vinhos brasileiros no exterior cresceu 70%, fazendo de 2022 a melhor temporada do país em concursos internacionais: foram 704 premiações em 23 premiações. Neste ano, até agora, os produtores brasileiros já conseguiram 403 medalhas em 15 concursos.

"Esta é uma celebração de todos, que eleva a imagem do Brasil, um país do Novo Mundo que evoluiu muito rápido na elaboração de vinhos e espumantes com qualidade internacional", diz o enólogo André Gasperin, presidente da Associação Braileira de Enologia. Em 2022, a entidade enviou representantes para o júri de 17 dos 23 concursos em que o Brasil competiu.