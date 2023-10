São Paulo

O gato médio do brasileiro com refeições fora de casa subiu 70% nos últimos dez anos, segundo um levantamento da Ticket com cerca de 4.500 estabelecimentos de alimentação no país.

Atualmente, para almoçar, o trabalhador paga uma média de R$ 46,60, ante R$ 27,36 registrado em 2014. O aumento acumulado no período é um pouco maior do que o IPCA, índice de inflação oficial medido pelo IBGE, que foi de 68,2%.

Inflação pesou nos preços dos restaurantes brasileiros - Agência Brasil

O encarecimento da alimentação foi puxado principalmente pela região Sudeste. Nas outras regiões os aumentos foram mais discretos —abaixo das correções inflacionárias para o período.

O preço médio mais caro é o do Sudeste, com R$ 49,33 (alta de 77%). Já o almoço mais barato está no Centro-Oeste, com R$ 41,75 (encarecimento de 60%).

Para Natália Ghiotto, diretora de produtos da Ticket, a variação em dez anos demonstra que os estabelecimentos se esforçaram para não repassar custos extras aos consumidores.

"Mesmo diante dos diversos impactos que sofreram no cenário econômico durante e após a pandemia, com os incrementos no aluguel de espaços físicos e recontratação de profissionais no retorno ao atendimento presencial, por exemplo", afirma.

Com Diego Felix