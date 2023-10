São Paulo

A Apas (Associação Paulista de Supermercados) promoveu nesta segunda (9) um intercâmbio com empresários sul-africanos dos setores de varejo e de atacado. Temas como inovação, tecnologia, ESG, treinamento de mão de obra e logística foram tratados no encontro.

Ao todo, 44 empresários participaram da primeira visita de um comitê da África do Sul à Apas, na capital paulista. A associação conta com 1.576 associadas e é uma das maiores no ecossistema do varejo alimentar brasileiro.

O comitê de empresários da África do Sul durante reunião com funcionários da Apas (Associação Paulista de Supermercados) - Divulgação - 09.out.2023

De acordo com a Apas, a visita também é vista como uma chance de fortalecer laços comerciais com os africanos.

O governo federal definiu uma política de reaproximação com o continente africano, que é visto com o estratégico na ampliação de parceiros comerciais.

Com Diego Felix