O puxão de orelhas público de Lula no ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo, não foi o primeiro –e realimentou expectativas de que o titular da pasta pode deixar o cargo nas mudanças que o presidente deve promover em seu governo ainda neste ano.

BRONCA FORTE

Em dezembro, no evento natalino dos catadores de papel em São Paulo, ao qual Lula comparece todos os anos, Macedo também ouviu queixas públicas.

O presidente Lula e ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo, no Palácio do Planalto - Gabriela Biló -15.abr.2024/Folhapress

BRONCA 2

No meio do discurso, o presidente se dirigiu ao ministro e afirmou: "Eu esperava que você e os catadores tivessem feito mais. Eu esperava que a gente tivesse aqui uma pauta de grandes conquistas. Eu acho que nem vocês [catadores] fizeram direito, nem ele [Macedo] atendeu direito. Nós vamos corrigir isso".

BRONCA 3

Nesta quarta, no ato de 1o de Maio em Itaquera, Lula reclamou da quantidade de pessoas que as centrais sindicais, com apoio do governo, conseguiram reunir.

BRONCA 4

"Vocês sabem que ontem eu conversei com ele [Márcio Macêdo] sobre esse ato e disse para ele: ‘Ô Márcio, o ato está mal convocado’. O ato está mal convocado, nós não fizemos o esforço necessário para levar a quantidade de gente que era preciso levar, mas, de qualquer forma, eu estou acostumado a falar com 1.000, com milhão, mas também se for necessário eu falo apenas com a senhora que está ali na minha frente", disse o presidente.

NO LAÇO

Depois de Lula manifestar preocupação, antes ainda do evento, Macedo chegou a procurar o pré-candidato a prefeito Guilherme Boulos (PSOL-SP), conhecido pela capacidade de mobilização, para tentar turbinar o público. Mas fez isso poucas horas antes do ato, tornando impossível a missão.

TELONA

A atriz Isabel Teixeira em cena do filme 'Avenida Beira-Mar', de Maju de Paiva e Bernardo Florim - Divulgação

O filme "Avenida Beira-Mar", estrelado por Isabel Teixeira (na foto) e Andrea Beltrão, fará sua estreia mundial na edição deste ano do Festival Internacional de Cinema de Guadalajara, no México, marcado para ocorrer entre 7 e 15 de junho.

Dirigido por Maju de Paiva e Bernardo Florim, o longa ainda reúne em seu elenco as atrizes Milena Gerassi e Milena Pinheiro. A produção é assinada pela Elo Studios e pela Produtora Viralata, em coprodução com o Telecine.