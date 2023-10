São Paulo

A disparada na importação de aço bruto, vindo principalmente da China, deu início a uma nova temporada de desconfortos entre os diversos setores da economia.

As siderúrgicas defendem que a situação é urgente, que o setor está sob ameaça e que "oportunistas de plantão" estão aproveitando o momento para fazer estoque.

Um dos fornos usados para derreter ferro e aço em uma de Barueri (SP) - Eduardo Knapp - 21.nov2016/Folhapress

Indústrias que consomem aço veem com preocupação a possibilidade de a matéria-prima ficar mais cara e são contrários à criação de uma tarifa temporária de 25% para o metal.

Marco Polo de Mello Lopes, presidente-executivo da Aço Brasil, diz que Estados Unidos, União Europeia, México e Chile já estabeleceram tarifas nesse patamar para proteger suas produções siderúrgicas.

Segundo ele, a tarifa temporária só passou a ser tratada pelo setor com o governo federal depois de uma escalada no volume de aço importado. De abril a agosto, o aumento acumulado foi de 44,7%, período em que as vendas internas caíram 7,6%.

De uma média anual de 250 mil toneladas, dos quais 113 mil toneladas vinha da China, os dados deste ano, até agosto, chegam a 496 mil toneladas importadas, dos quais 300 mil toneladas vieram do país asiático, segundo a Aço Brasil.

Até julho, o tema das pautas nas reuniões no MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior) era a recomposição da TEC (Tarifa Externa Comum) com o Mercosul.

"Em junho, com a escalada [das importações], acendeu-se a luz vermelha absoluta", diz Marco Polo. Foi quando o assunto das discussões com o governo teve de mudar. O setor espera conseguir uma reunião com o presidente Lula, que se recupera de uma cirurgia, para tratar do assunto.

Parte do aço importado está sendo trazido pelas distribuidoras, a quem o representante das siderúrgicas chama de "oportunistas de plantão".

Painel S.A. Receba no seu email uma newsletter exclusiva da coluna Carregando...

Dados da Inda (Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço) de setembro mostram alta de 56,4% nas importações de aços planos em agosto e 69% vieram da China. De janeiro a agosto, o aumento é de 38,7%.

"Você acha que quem comprou aço na 'bacia das almas' vai vender mais barato aqui? Não, vai absorver a margem", afirma o presidente-executivo da Aço Brasil.

Ao Painel S.A., José Velloso, representante da indústria de máquinas e equipamentos, criticou a pressão do setor siderúrgico e apontou que mesmo as usinas estão aproveitando para comprar aço no mercado internacional.

Ele citou a Usiminas, que estaria comprando da China e do Vietnã. Segundo Marco Polo, da Aço Brasil, as compras feitas pela siderúrgicas vêm também de Rússia e Japão e são necessárias para atender compromissos já fechados. O alto-forno 3 da Usiminas está em reforma e, por isso, está desligados.

"Sabe por que não pedimos tarifa para placa? Porque placa não tem volume [entre os importados]", diz Marco Polo.

Com Diego Felix