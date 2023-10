São Paulo

Renan Filho, ministro do Transportes, estará em São Paulo na quinta (19) para assinar nova etapa do BR-Legal, programa de manutenção de sinalização de rodovias. O investimento previsto é de R$ 2,2 bilhões para 26 lotes de estradas federais nos estados de Alagoas, Bahia, Maranhão, Paraíba e Pernambuco.

Mato alto encobre placa de sinalização na BR-101 entre Mangaratiba e Angra dos Reis, na Rio-Santos - Eduardo Anizelli-8.mar.2022/Folhapress

Levantamento da CNT (Confederação Nacional dos Transportes) mostrou que o corte de investimentos da União levou, em 2021, ao menor valor aplicado em infraestrutura rodoviária em 10 anos.

Nas estradas federais sob administração pública, a qualidade da sinalização regrediu aos níveis de 2014, segundo a CNT, quando teve início uma melhora puxada pelo programa BR-Legal.

O lançamento do BR-Legal 2 abrirá um encontro organizado pelo Ministério dos Transportes na Bolsa de Valores de São Paulo para falar no Novo Pac. Pelo menos 120 convidados já confirmaram participação no encontro –foram chamados fundos de investimentos, construtoras, associações de classe e entidades do setor rodoviário.

O evento foi batizado de Brasil Transport Invest e deverá ter apresentações do governo federal de oportunidade de negócios e parcerias e quanto a União investirá em cada eixo do programa na área de transportes.

Com Diego Felix