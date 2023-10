São Paulo

A Shein está tirando o sono dos varejistas têxteis brasileiros com o aumento de sua operação no país. A expansão turbinada pelo Remessa Conforme, que dá isenção de imposto para importado de até US$ 50 (cerca de R$ 250), chegou também aos galpões logísticos usados como centro de distribuição.

No terceiro trimestre, a empresa fechou a locação de 135,3 mil metros quadrados no condomínio GLP Guarulhos 2, na Grande São Paulo.

A Shein se tornou uma das grandes varejistas do país - Reuters

Com o contrato, ela respondeu, sozinha, por mais da metade da metragem das 11 transações mais importantes no segmento de varejo e ecommerce, segundo monitoramento da Binswanger Brazil.

A Shein já figura entre as dez maiores ocupantes de m² no Brasil, atrás de grupos tradicionais e com operação local há mais tempo, como Mercado Livre, Amazon, Magalu, B2W (Americanas e Submarino) e Grupo Casas Bahia.

Com a locação do último trimestre, a varejista de origem chinesa está ocupando quase 216 mil m² em galpões logísticos de alto padrão em Guarullhos.

O município se destacou no terceiro trimestre em São Paulo, diz a consultoria Colliers. De 528 mil m² de absorção bruta (sem considerar as devoluções de espaços), a cidade da Grande São Paulo assinou 257 mil m² e julho a setembro.

Empresas ligadas ao ecommerce ficaram com 66% do inventário locado na região. A Shopee fechou 30,5 mil m² no GLP Guarulhos e o grupo MoveMax também locou mais de 25 mil m².

A Colliers também destaca que a cidade da Grande São Paulo também teve entregas importantes de condomínios de alto padrão no terceiro trimestre, um da GLP (o locado pela Shein) e outro da Brookfield. Ao todo, 337 mil m².

A localização estratégica da cidade, com o aeroporto e o acesso à capital e às demais cidades da região, levou o mercado imobiliário industrial de Guarulhos a bater o R$ 30 por m², segundo a Colliers.

"Nossa expectativa é de que o mercado siga movimentado até o final do ano, com taxa de vacância em níveis saudáveis e alta nos preços pedidos de locação", diz Ricardo Betancourt, presidente da Colliers.

Com Diego Felix