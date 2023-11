São Paulo

O prejuízo de R$ 12,9 bilhões em 2022 divulgado pela Americanas em seu balanço nesta quinta-feira (16) é o oitavo maior registrado por uma empresa brasileira de capital aberto desde 2010. O levantamento foi feito por Einar Rivero, consultor de dados do mercado financeiro.

Alvo de um escândalo contábil com dívidas declaradas de R$ 42,5 bilhões, a varejista dobrou seu prejuízo em relação a 2021 e teve desempenho pior do que a da Azul, por exemplo, que, em 2020, sob os reflexos da pandemia, fechou no vermelho com R$ 10,8 bilhões.

Loja da Americanas em Brasília - Ueslei Marcelino - 16.nov.23/Reuters

O pior resultado no período ainda pertence à Vale, que, em 2015, teve prejuízo de R$ 44,2 bilhões. O ano foi marcado pelo rompimento da barragem da mineradora Samarco em Mariana (MG) –tragédia que causou 19 mortes e deixou o distrito de Bento Rodrigues submerso em lama.

A companhia que mais aparece na lista é a Petrobras –três vezes, na segunda, terceira e sexta posição.

Os resultados ruins tiveram início em 2014, quando a estatal registrou prejuízo em torno de R$ 21,6 bilhões. À época, a empresa teve baixa de R$ 6,2 bilhões atribuídos a casos de corrupção investigados pela operação Lava Jato.

Maiores prejuízos para empresas brasileiras de capital aberto desde 2010 Vale (2015) Prejuízo: R$ 44,2 bi Petrobras (2015) Prejuízo: R$ 34,8 bi Petrobras (2014) Prejuízo: R$ 21,6 bi Oi (2022) Prejuízo: R$ 19,3 bi OGX (2013) Prejuízo: R$ 17,4 bi Petrobras (2016) Prejuízo: R$ 14,8 bi Eletrobras (2015) Prejuízo: R$ 14,4 bi Americanas (2022) Prejuízo: R$ 12,9 bi Azul (2020) Prejuízo: R$ 10,8 bi Oi (2019) Prejuízo: R$ 9 bi

Com Paulo Ricardo Martins