O Brasil bateu recorde de exportações para a China, rompendo a barreira dos US$ 100 bilhões no acumulado deste ano, mas outros 50 países despontaram como bons compradores nos últimos cinco anos.

O "recordômetro" do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços também contabilizou valores históricos no acumulado deste ano para México, Indonésia, Vietnã, Argélia e Polônia.

Indonésia, Argélia e Polônia mais que dobraram as importações de artigos brasileiros desde o início da pandemia, em 2019. As compras do Vietnã cresceram 83% no período e as do México, 78%.

Em 2023, as exportações somaram US$ 332,8 bilhões, crescimento de 1,6% em relação ao ano anterior.

"O desempenho do Brasil é muito superior ao previsto pela OMC [Organização Mundial do Comércio] para o crescimento do comércio mundial, de 0,8%", disse o vice-presidente e ministro do Mdic, Geraldo Alckmin.

