Brasília

O presidente Lula desistiu da urgência no projeto de lei que dispõe sobre o Seguro Obrigatório para Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito, o DPVAT, no momento em que já não existe um centavo no estoque do fundo para novas coberturas.

Levantamento da CNSeg, a confederação das seguradoras, mostra que, desde meados de novembro não há mais recurso. O dinheiro existente é para sinistros já ocorridos. Ou seja: quem se envolver em acidentes a partir de agora, estará completamente descoberto.

DPVAT já pagou 5.748 indenizações por ocorrências, a maior parte atropelamentos de pedestres, envolvendo ônibus e minivans em todo país - 29.jun.2019-Rubens Cavallari/Folhapress

A expectativa do setor era de que o projeto fosse aprovado. No entanto, o Ministério da Fazenda decidiu apresentar uma proposta alternativa, que ainda não foi enviada ao Congresso.

A coluna tentou contato com o Secretário das Microrreformas, Marcos Pinto, mas não obteve retorno. Via assessoria, o ministério disse que não iria se manifestar.

Painel S.A. Receba no seu email uma newsletter exclusiva da coluna Carregando...

Com Diego Felix