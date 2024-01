Brasília

O país conta com 2,6 mil cirurgiões-dentistas especializados em estética facial. Embora representem menos de 1% do total de profissionais, esse contingente triplicou desde 2019, quando a modalidade foi incorporada à odontologia.

Os dados são do Conselho Federal de Odontologia (CFO) e confirmam o alto aquecimento do mercado nessa área, especialmente pela possibilidade de se fazer aplicações de botox como parte do pacote da chamada harmonização facial.

Cada vez mais clínicas odontológicas estão adotando procedimentos estéticos como aplicação de botox - Lucas Seixas - 22,jun.23/Folhapress

A estética também fez o número de especialistas em implantes crescer mais do que a própria ortodontia —média de 10,5% e de 5,7%, respectivamente, entre janeiro de 2022 e janeiro deste ano.

Reflexo do que vem ocorrendo nas faculdades, o Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo (Ciosp) já reservou 35% dos estandes a empresas de equipamentos e insumos de estética facial. O evento é o maior do ramo na América Latina e ocorre entre 24 e 27 de janeiro no Expo Center Norte, em São Paulo.

"Há dois anos, praticamente não havia estandes desse setor no Ciosp", diz Juliano do Vale, presidente do CFO.

Segundo a Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia (SBTI), são realizados cerca de 150 cursos de especialização nessa área para dentistas.

Tarley Pessoa de Barros, presidente da entidade, diz que, atualmente, 60% dos dentistas interessados nessa área são recém-formados.

Dados da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (Isaps, na sigla em inglês) indicam um crescimento de 52% nos procedimentos de harmonização facial no Brasil, que chegaram a 760.826, em 2022. Os dados do ano passado ainda não foram compilados. Eles incluem a aplicação de botox (toxina botulínica) e de ácido hialurônico.

Com Diego Felix