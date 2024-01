São Paulo

A disputa entre os gigantes do varejo eletrônico global no Brasil fez surgir uma rivalidade com Uber, 99 e outros aplicativos, que vêm perdendo motoristas e entregadores para Shopee, Amazon, AliExpress, entre outras.

Para melhorar a relação com os clientes, esses marketplaces globais estão turbinando sua rede de entregadores no país, pagando até R$ 270 por dia de trabalho –média que, em muitos casos, compensa mais do que o rendimento da Uber, segundo associações de motoristas. As empresas não abrem os valores pagos.

Motorista por aplicativo circula pela zona oeste de São Paulo - 05.out.2023-Danilo Verpa/Folhapress

Na Shopee, que implementa uma estratégia agressiva de interiorização das entregas pelo país, já são 20 mil motoristas cadastrados.

Atualmente, o marketplace conta com 9 centros de distribuição nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, Bahia e Pernambuco, além de mais de 120 centros logísticos de última milha para garantir a "capilaridade das entregas".

Pesquisa recente da Amobitec (Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia) e do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap) mostra que, entre empresas associadas, como 99, iFood, Uber e Zé Delivery, o salário médio dos motoristas entregadores varia entre R$ 1.980 e R$ 4.756 – algo entre R$ 100 e R$ 237 por dia.

Com Diego Felix