99 vai dar opção de negociar preço da corrida direto com motorista em São Paulo

São Paulo

A 99 lança, nesta terça-feira (9), a opção para passageiros e motoristas da cidade de São Paulo negociarem o valor das corridas feitas no aplicativo. Na mesma data as cidades de Teresina, Maceió, Joinville e São José do Rio Preto também terão a estreia do serviço.

Chamada de 99Negocia, a funcionalidade permite ao passageiro fazer uma proposta de valor pela viagem. Ao receber a solicitação, o motorista avalia as informações do destino e, se quiser, pode fazer uma contraproposta ao passageiro.

Se não houver acordo, a corrida não é realizada, e outro carro de aplicativo pode ser solicitado. Como os valores são negociados antes da confirmação da viagem, não é permitido mudanças na rota ou desvios de trajeto.

Tutorial de como usar o 99negocia, modalidade que permite que passageiros e motoristasa opção de negociar o valor das corridas feitas pelo aplicativo - Divulgação/99

O serviço aceita pagamentos no Pix, dinheiro, cartão de crédito, débito ou saldo da carteira digital da 99, e não se aplica às categorias 99Moto, 99Plus ou táxi.

Para incentivar adesão da categoria entre os motoristas da capital paulista, a 99 reduzirá a porcentagem cobrada das corridas da modalidade para 0,99%.

Leonardo Japur, diretor de estratégia e novas categorias da 99, afirma que o serviço é uma forma de complementar a cobertura de corridas da modalidade com preços definidos pelo aplicativo.

"É uma forma que enxergamos de favorecer esse modelo, a taxa promocional para promover a experimentação da categoria e com ajustes para manter o modelo sustentável e funcionando no longo prazo."

A categoria 99Negocia já está disponível em outras capitais, incluindo Rio de Janeiro, Goiânia e Brasília, e em outras cidades paulistas, como Campinas, Santos, São José dos Campos e Ribeirão Preto.

COMO SOLICITAR O 99NEGOCIA