O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) oficiou a Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp) e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no fim de 2023 para impedir a formalização do negócio de venda do controle da Eldorado Celulose para a Paper Excellence.

Os ofícios, produzidos com base em nota técnica do próprio Incra, originam-se de um procedimento administrativo conduzido pelo órgão, no qual determinou que a Paper Excellence deveria ter obtido prévia autorização do Congresso Nacional para formalizar o contrato de aquisição da Eldorado em 2017.

A Paper compraria 100% da Eldorado em 12 meses, mas adquiriram só 49,5%, e, logo depois, foi iniciada uma batalha jurídica entre eles e a vendedora da Eldorado, a controladora J&F, sobre os 50,5% restantes.

O contrato "representa a aquisição de empresa proprietária e arrendatária de imóveis rurais por empresa equiparada a estrangeira" e, portanto, obrigava a compradora "a requerer previamente à celebração do contrato junto às instâncias competentes (a saber, o Congresso Nacional por meio do Incra) as autorizações indeléveis ao caso", escreve o Incra no documento, obtido pelo Painel S.A..

A Eldorado tem sua matriz em São Paulo, e, por isso, a comunicação à junta comercial paulista, além de ser uma companhia aberta registrada junto à CVM.

A decisão cita ainda um parecer da Advocacia-Geral da União, emitido em agosto, que concluiu no mesmo sentido: "se o negócio foi realizado em desacordo com a lei [...] a consequência é a nulidade de pleno direito da aquisição dos imóveis, conforme previsão do art. 15 da Lei nº 5.709, de 1971".

Apesar de cravar que a venda não poderia ter sido feita sem autorização prévia do Congresso, o Incra abriu uma janela para uma solução negociada entre J&F e Paper Excellence.

A nota técnica orienta as empresas sobre "a possibilidade de, em comum acordo entre o adquirente e o transmitente, cancelar a aquisição e —após— permanecendo o interesse, solicitar previamente ao INCRA e demais órgãos competentes a autorização, que deverá ser requerida pelo adquirente".

