São Paulo

Nove em dez entrevistados pelo Datafolha afirmam que pagam a fatura do cartão de crédito integralmente na data do vencimento.

A pesquisa, encomendada pela Abecs, a associação dos emissores de cartões, mostra ainda que cerca de 80% usam a modalidade como aliada no controle financeiro e não como ferramenta de crédito indiscriminado.

O cartão de crédito é uma das modalidades de pagamento mais utilizadas no Brasil - Doraemo/Adobe Stock

Os entrevistados apontaram ainda diversas vantagens para a adoção dos plásticos, como acúmulo de pontos e cashback (76%), a possibilidade de parcelamento (47%), agilidade da transação (43%), facilidade com as compras na internet (40%), prazo para pagamento (31%) e segurança (27%).

"O cartão de crédito é hoje o principal instrumento de inclusão financeira e acesso ao crédito porque possibilita que as relações de consumo sejam mais eficientes, convenientes e seguras", diz Ricardo de Barros Vieira, vice-presidente executivo da Abecs.

Os cartões de crédito estão no epicentro da disputa entre bancos e varejistas desde que uma lei sancionada pelo presidente Lula travou o limite dos juros no rotativo do cartão a 100% da dívida.

Nas discussões com o Banco Central em torno da regulamentação da lei, instituições financeiras chegaram a defender limite no parcelamento das compras sem juros, enquanto os varejistas não veem motivos para qualquer tipo de restrição.

O Datafolha ouviu 2.000 pessoas de 18 anos ou mais, em todas as regiões do Brasil no fim de 2023.

Com Diego Felix