A Moody's Investor Service, braço da agência de risco, prevê queda de rentabilidade para os bancos com a trava de 100% nos juros cobrados no rotativo do cartão de crédito, que passa a valer a partir desta quarta (3).

Em seu relatório, a Moody's culpa o parcelamento das compras como parte da causa para os juros elevados do rotativo, que chegaram a 450% ao ano. A empresa, no entanto, não explica o que sustenta essa afirmação.

Dados do Banco Central não indicam qualquer relação entre essa modalidade de compra e a inadimplência —fatores que, segundo a Moody's, pressionam pelo aumento dos juros.

Os juros do cartão de crédito no Brasil estão entre os maiores do mundo - Divulgação

"No Brasil, as elevadas taxas de juros cobradas pelos bancos nas operações de cartão de crédito refletem o alto risco do produto bem como algumas idiossincrasias no mercado brasileiro", diz o relatório.

"Diferente de outros países, os consumidores no Brasil podem fazer compras com cartão parcelar e dividir o pagamento em diversas parcelas iguais mensais."

Por decisão do CMN (Conselho Monetário Nacional) do Banco Central, a partir desta quarta, os juros cobrados quando alguém não consegue pagar integralmente a fatura do cartão não podem ultrapassar 100%. Ou seja, a dívida poderá, no máximo, dobrar. Antes, os juros faziam o valor inicial crescer 445% ao ano.

Para a Moody's, é essa redução que impactará o lucro dos bancos, que também tendem a reduzir a emissão de novos cartões.

"A limitação da dívida do cartão é um crédito negativo para a futura rentabilidade dos bancos porque irá restringir o crescimento ou reduzir os juros e taxas das receitas resultantes das operações com cartão de crédito", diz o relatório.

Na lista de instituições afetadas constam Itaú Unibanco, Bradesco, Santander, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, que concentram 63% desse mercado. Instituições digitais como Nu, SCFI, C6, Pan e Inter também sofrerão com a medida, ainda segundo a Moody´s.

Consultada, a Moody´s informa que o analista Alexandre Albuquerque considera que um dos fatores determinantes das altas taxas de juros no rotativo de cartão de crédito é o seu risco de crédito elevado associado à inadimplência.

"Essa inadimplência muitas vezes está associada ao grande volume de parcelas (compras parceladas sem juros) a serem pagas em faturas no futuro, também relacionada com a falta de planejamento financeiro de indivíduos detentores de cartões", disse Albuquerque via assessoria.

Com Diego Felix