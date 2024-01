Brasília

O Brasil se tornou uma grande aposta para as bets. Com a nova lei que regulamentou esse tipo de negócio, as principais empresas desse ramo despejaram tanto dinheiro nos clubes profissionais de futebol que eles ingressaram no seleto grupo dos vinte clubes que hoje mantêm os maiores contratos de patrocínio do mundo.

Essa onda, no entanto, preocupa empresas de marketing esportivo, que veem risco para o esporte no longo prazo.

As bets se tornaram as grandes patrocinadoras do futebol brasileiro - Pedro Souza - 06.ago.23/Atlético

Segundo levantamento da consultoria de marketing esportivo Sports Value, Corinthians e Flamengo já aparecem entre os vinte maiores clubes do mundo em receitas de patrocínio master (quando uma empresa estampa a camisa do time, por exemplo).

Há cerca de 15 dias, o Flamengo anunciou um contrato com o Pixbet que renderá R$ 85 mihões por ano. O Corinthians também cedeu sua camisa para uma empresa de aposta. A VaideBet fechou contrato de R$ 370 milhões por três anos.

Para se ter ideia, os campeões do patrocínio são Real Madrid e PSG, que recebem cerca de R$ 378 milhões por ano. Com o Pixbet, o Flamengo se equipara à Internazionale e supera o Napoli e o Stuttgart.

"O aumento dessas verbas pagas aos times brasileiros pelas casas de apostas estão posicionando esses contratos entre os maiores do mundo, mesmo os clubes entregando muito pouco, além de visibilidade de marca", diz Amir Somoggi, sócio da Sports Value.

"Os números estão fora da realidade do mercado global. O que pode parecer interessante, no curto prazo, é um problema. Os times afugentaram os maiores anunciantes do Brasil, bancos, seguradoras, operadoras de telefonia. Nenhum deles está nos 40 principais times do país. Nos times estrangeiros, a tendência é oposta."

Somoggi considera ainda que os espaços [na camisa, por exemplo] estão ocupados por empresas que estimulam o vício e cuja atividade é proibida para menores de idade.

"As apostas deveriam ser tratadas como o cigarro. Pode vender, mas deveria ser proibido fazer publicidade", disse.

Pesquisa da PwC e do Instituto Locomotiva mostra que os apostadores, em sua grande maioria, são das classes C, D e E e que empenham nisso parte do dinheiro antes reservado para alimentação.

"É um erro que vai custar caro à sociedade."

Com Diego Felix