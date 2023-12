São Paulo

O governador de Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos), lançará uma loteria estadual para levantar recursos destinados ao esporte no estado. Para isso, lança, nesta semana, o edital de uma PPP (Parceria Público-Privada) que entrará em operação em março, quando o vencedor será anunciado.

A expectativa é faturar R$ 6,7 bilhões nos 20 anos de concessão da loteria. Empresas nacionais e estrangeiras poderão participar da disputa e o critério para a escolha do vencedor será o de maior outorga fixa, cujo valor inicial foi fixado em R$ 15,3 milhões.

A empresa ganhadora do edital vai administrar a loteria estadual por 20 anos - Rivaldo Gomes - 11.out.2022/Folhapress

Além das apostas regulares, o serviço também terá a opção de apostas esportivas online, mercado que foi regulamentado recentemente pelo governo federal. Os envelopes serão abertos no início de março.

A PPP é a segunda aberta pelo governo. No último dia 12, foi assinado contrato com o consórcio Energia Tocantins, responsável pela execução do projeto Energia Solar, com mini usinas de energia fotovoltaica com previsão de investimentos de R$ 150 milhões em 25 anos de concessão.

Em 2024, o governador planeja uma PPP para a construção de um hospital.

Com Diego Felix