São Paulo

Os clubes brasileiros viraram alvo de grandes empresários do futebol mundial. O Grupo City, que controla o Manchester City, comprou a maior parte do Bahia. O norte-americano John Textor investiu no Botafogo, que quase ganhou o Brasileirão após sair da série B.

Hoje dirigente do Arsenal, de Stanley Kroenke, Edu Gaspar veio ao Brasil, no fim de 2023, para aproximar o bilionário do mercado brasileiro.

Como dirigente esportivo, Edu Gaspar passou pelo Corinthians, foi coordenador técnico da Seleção e está no Arsenal - Ricardo Borges - 16.mai.2018/Folhapress



Você veio comprar algum clube para o Stan Kroenke?

Não vim para comprar ou escolher um deles [para Kroenke]. Foi para entender como operam, quais as perspectivas em relação a uma aproximação com o Arsenal. Conversamos sobre todas as possibilidades existentes no Brasil e estreitamos relações com os clubes.

Que tipo de aproximação?

O Arsenal está distante do mercado sul-americano. Quando você fala com os clubes, com os diretores de academia, com os garotos, é tudo Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester City. Você escuta pouco do Arsenal.

Então, o interesse é por jogadores?

Temos três brasileiros [no Arsenal] hoje se dando muito bem, na seleção. Me coloquei à disposição dos clubes para ver se tem algum jogador da base com que a gente possa começar a trabalhar junto, fazer estágio, ter a troca de experiência. Fui conversar sem uma agenda específica. Mas teve um pessoal perguntando: "Edu, você não tem interesse na SAF [Sociedade Anônima de Futebol]?"

Stan Kroenke (de terno azul e boné) é dono de diversos times no esporte, um deles o Denver Nuggets, atual campeão da NBA - MATTHEW STOCKMAN - 12.jun.2023/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP

E você tem?

Visitei seis clubes. A maioria está se organizando para entrar numa SAF. Outros já têm possibilidade de venda [mas ainda não têm compradores interessados]. Por exemplo, visitei Palmeiras, Corinthians e São Paulo, que não querem SAF.

Stan Kroenke tem interesse em investir no mercado brasileiro?

Isso [a visita de Gaspar] não partiu dele.

Mas você veio com dois assistentes do Arsenal.

Trouxe o meu número dois na diretoria de esportes, Jayson Ayto, e um outro assistente da minha equipe, que só cuida de projetos futuros. Visitamos espaços no Brasil que não temos na Inglaterra e fiz questão que eles dessem uma olhada, como nos centros de reabilitações com laboratório. O Corinthians tem isso, o Palmeiras está usando bastante, o São Paulo tem o Reffis [núcleo de reabilitação esportiva fisioterápica].

Raio-X | Edu Gaspar, 45

Carreira: ex-volante, foi campeão pelo Corinthians do Brasileirão (1998 e 1999), Campeonato Paulista (1999) e Mundial de Clubes (2000). Pela seleção, venceu as copas América (2004) e a das Confederações (2005). Em 2012 passa a dirigir o Corinthians, em 2016 a CBF e em 2019, se torna diretor técnico do Arsenal