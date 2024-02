São Paulo

A rodovia BR-101, que passa por todos os estados da costa litorânea do país, concentrou os postos de combustíveis com preços mais altos para caminhoneiros que abasteceram com diesel em janeiro.

Segundo levantamento de preços da Edenred Ticket Log, o litro do tipo S-10 foi comercializado, em média, a R$ 6,10. O litro do diesel comum ficou em R$ 5,99.

A BR-101 corta toda a região litorânea do país - Anderson Coelho - 02.nov.22/AFP

Entre as rodovias com preços mais em conta para o óleo S-10, a Fernão Dias e a Régis Bittencourt lideraram com preços em torno de R$ 5,88.

A Régis também ficou com os melhores preços para o diesel comum, com o litro comercializado a R$ 5,72.

"Para os próximos dias, a previsão é de que novas altas devem mudar os números nas bombas, como reflexo do início da vigência das novas alíquotas do ICMS", afirma Douglas Pina, Diretor-Geral de Mobilidade da Edenred Brasil.

A Edenred Ticket Log monitora mais de 21 mil postos de combustíveis parceiros.

Com Diego Felix