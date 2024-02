São Paulo

O Chevrolet Onix começa o ano como o seminovo mais bem avaliado pelo Índice de Veículos Usados, que será divulgado pela primeira vez nesta semana pela OLX e a Fenauto (Federação Nacional dos Revendedores de Veículos). O modelo hatch obteve 81,1 pontos, em uma escala de zero a 100.

Em seguida estão o Hyundai HB20 (55,1 pontos) e o Fiat Argo (54,5 pontos).

O Ford Ecosport é o SUV com melhor desempenho na categoria até 13 anos de fabricação - Robson Ventura - 12.mar.13/Folhapress

"O Índice funciona como o pódio de uma corrida de Fórmula 1, no qual revela os líderes de cada categoria de automóvel e faixa etária", diz Flávio Passos, VP de autos e comercial do Grupo OLX.

O índice cruza dados de procura por esses automóveis na OLX e os números de vendas da Fenauto. A pontuação (de 0 a 100) avalia a carroceria e a idade do veículo.

Entre os sedãs, o Toyota Corolla recebeu 81 pontos, seguido pelo Volkswagen Voyage (43,5 pontos) e o Fiat Cronos (43,1 pontos).

Nos SUVs, o Jeep Compass teve o melhor desempenho, com 73,2 pontos. O Volkswagen Nivus (68,1 pontos) e o Jeep Renegade (62,8 pontos) completam o top 3 na categoria.

Para Passos, o objetivo é que o índice seja o termômetro da movimentação no setor.

"Temos absoluta certeza de que esse trabalho conjunto vai ajudar a potencializar a geração de negócios e a administração das lojas", diz o presidente da Fenauto, Enilson Sales.

Entre todas as faixas analisadas, o SUV Ford Ecosport é o carro com a maior pontuação, 81,4. O modelo lidera no segmento SUV até 13 anos. Entre os sedãs com o mesmo tempo de fabricação, o destaque vai para o Toyota Corolla (81,1 pontos).

Com Diego Felix