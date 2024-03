São Paulo

O deputado Alexandre Guimarães (Republicanos-TO) propôs a convocação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para cobrar dele uma política firme para o agronegócio que, segundo o parlamentar, está "angustiado".

No requerimento, Guimarães pede que a Comissão de Agricultura da Câmara convoque Haddad a prestar esclarecimentos e diz que o setor vive angustiado com a falta de políticas públicas, opera com recursos cada vez mais escassos, aumento dos custos operacionais e diminuição do crédito rural.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em evento no Palácio do Planalto - Gabriela Biló - 26.mar.24/Folhapress

Somente no primeiro ano do governo Lula, o plano Safra, principal política de financiamento ao setor, destinou R$ 364 bilhões, quase R$ 25 bilhões a mais do que em 2022.

Para o deputado, o governo Lula não demonstra preocupação com o agronegócio.

Guimarães também quer propor ao governo a discussão de um plano de securitização e a prorrogação de dívidas por empresários do campo.

O pedido surge em um momento em que o Ministério da Agricultura pressiona o Judiciário a cumprir a lei que regulamenta as recuperações judiciais, retirando alienações fiduciárias e contratos de atos cooperativos, por exemplo, da lista de créditos submetidos à recuperação judicial.

A ideia do governo é barrar uma concessão desenfreada de planos de recuperação por juízes de primeira instância e evitar o encarecimento do crédito rural.

Advogados envolvidos com empresas do setor afirmam que a medida vai dificultar a vida de empresários que estão com suas operações comprometidas.

Com Diego Felix