Brasília

A alta cúpula do Sebrae se reúne, nesta semana, para definir a política de crédito da instituição. Diretores e superintendentes traçarão as regras para a destinação de R$ 30 bilhões em garantias para empréstimos voltados, principalmente, aos pequenos negócios.

Hoje, somente 12% dos empreendedores de pequenos negócios obtiveram crédito.

O presidente do Sebrae, Décio Lima - Denner Ovidio/Divulgação

"Queremos dar oportunidade para esses 88% que, por algum motivo, não conseguiram acesso", diz Décio Lima, presidente do Sebrae.

O fundo garantidor do Sebrae será o avalista das operações que serão realizadas por meio do BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste, entre outras instituições nos estados.

Para Lima, será a maior política de crédito já vista no Sebrae.

Dados da Serasa Experian mostram que 88% das empresas inadimplentes são de pequeno porte.

Com Diego Felix