Brasília

A PetroRecôncavo conseguiu um feito inédito. Uma semana antes do veto do governo à emissão de debêntures de infraestrutura pelo setor de óleo e gás, a petroleira obteve autorização do Ministério de Minas e Energia para lançar seus papéis no mercado.

A empresa pretende emitir as debêntures (títulos de dívida) para financiar seus projetos de exploração nos campos de Miranga, Miranga Norte, Sussuarana, Jacuípe, Riacho São Pedro, Fazenda Onça, Biriba/Rio Pipiri e Apraiús.

Estação coletora de petróleo da Petrorecôncavo, em Lagoa do Paulo, 100 km de Salvador (BA) - Ana Carolina Fernandes - 01.fev.08/Folhapress

Esses campos foram adquiridos da Petrobras. A Petrorecôncavo foi a primeira companhia a comprar ativos da estatal quando, em 2019, ela fechou acordo com o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) com um plano de desinvestimento.

Analistas de mercado consideram que a alta no preço dos papéis da Petrorecôncavo se deve a esse aval do governo, que permitirá ampliar a exploração nesses campos.

Como noticiou o Brazil Journal, a Maha Energy cogita uma fusão entre a Petrorecôncavo e a 3R Petroleum para dar às empresas mais volume no mercado.

As duas empresas operam campos vizinhos na Bahia e no Rio Grande do Norte que pertenciam à Petrobras. Juntos, poderiam gerar economias de mais de US$ 1 bilhão.

Com Diego Felix