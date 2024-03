Brasília

A disputa entre os veículos elétricos, liderados pela chinesa BYD, e os híbridos, defendidos pela Anfavea, a associação das montadoras, chegou ao Congresso, onde tramitam projetos que tentam minar o Mover, programa do governo federal que estimula os híbridos, favorecendo particularmente o grupo chinês.

A Comissão de Meio Ambiente da Câmara aprovou, em caráter terminativo, um projeto de lei antigo do senador Ciro Nogueira (PP-PI) que prevê o fim da venda de veículos a gasolina e diesel até 2030 e estabelece que sejam proibidos de circular no país a partir de 2040. O projeto, que estava parado, seguirá diretamente para votação em plenário.

Carros da montadora chinesa BYD em uma de sua concessionárias - 20.mar.2024-Jorge Villegas/Xinhua

Nos bastidores, representantes das montadoras veem as digitais da BYD nessa movimentação pela ligação entre Ciro Nogueira e Alexandre Baldy, presidente do conselho da BYD, que também é do PP.

Consultado, Baldy disse que não comenta ilações.

Montadoras afirmam, reservadamente, que a situação na Câmara –presidida por Arthur Lira (PP-AL)– está totalmente favorável à BYD e, que por isso, já se reuniram com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para barrar todos esses projetos.

O Mover define que a transição energética no setor será feita com motores híbridos, que funcionam com eletricidade e biocombustíveis, como o etanol.

O modelo de negócio da BYD está totalmente concentrado nos elétricos. A fabricante obteve aprovação de seu Projeto Produtivo Básico (PPP) e produzirá baterias na Zona Franca de Manaus (AM), enquanto conclui a instalação de sua fábrica em Camaçari (BA), onde obteve incentivos fiscais.

As montadoras da Anfavea têm modelos elétricos, mas decidiram que seguirão explorando ainda as versões à combustão.

Esse debate não é exclusivo do Brasil. No mundo, a indústria se divide em torno da tecnologia mais limpa a ser adotada para os veículos. Os EUA, que travam uma guerra geopolítica com a China, também defendem os motores híbridos.

Painel S.A. Receba no seu email uma newsletter exclusiva da coluna Carregando...

Com Diego Felix