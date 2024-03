Brasília

Enaldinho fala de si na terceira pessoa, porque se considera uma marca. Fenômeno do Youtube, ele possui 35 milhões de seguidores e gera mais de 15 bilhões de visualizações por ano, atraindo, basicamente, crianças. Aos 25 anos, ele movimenta R$ 20 milhões por ano em receitas e tenta, cada vez mais, reduzir sua dependência financeira do canal.

O youtuber e influenciador digital Enaldinho - Divulgação



O Youtube dá tanto dinheiro assim?

No começo, resisti à publicidade nos vídeos. Como eu não era famoso, achava que isso espantaria a audiência. Perdi mais de R$ 1 milhão por isso. Diria que hoje 70% da receita vem daí. Na pandemia, chegou a 90%. Quero equilibrar, chegar a 50% neste ano, especialmente com as outras frentes de negócios.

Quanto você fatura?

Cerca de R$ 20 milhões por ano.

Já teve oferta de compra?

Um ano e meio atrás, um grupo quis comprar 40% da companhia, que foi avaliada em R$ 140 milhões. Era uma grana alta, mas, perto do que a gente está construindo, poderia chegar a um patamar mais alto ainda. Por isso, não vendi.

Onde quer chegar?

Aprendi muito naquele momento. Entendi que a empresa valia menos por ser personificada. Se eu morrer, ela acaba. De uns anos para cá, venho tentando despersonificá-la.

Como assim?

Na parceria com o Bob's, por exemplo, a gente fez bonecos do Enaldinho, criaturas, como nos desenhos animados. Um personagem não envelhece.

Tirando o Youtube, de onde sai o dinheiro hoje?

Faço muita publicidade fora do canal, parcerias com outras marcas e produtos, eventos, tudo sempre coerente com meu público. Não aceito propaganda de apostas ou bebidas alcoólicas, por exemplo. Além disso, há os shows, uma linha muito rentável. Em 2023, fizemos 35 e quero chegar a 80 neste ano. Tenho uma linha própria de produtos e comecei a fazer licenciamento, que dá uma visibilidade incrível.

Ser visto é a chave para o negócio?

O Bob’s tem mais de mil lojas no Brasil. No ano passado, meu álbum de figurinhas liderou com a venda de oito milhões de envelopes. Em toda banca tinha meu rosto estampado. Nas livrarias, temos totens. Nas papelarias, mochilas, cadernos. Estamos na C&A, lojas de brinquedos, praças de alimentação. Minha ideia é que uma criança ou um adolescente seja impactado pelo Enaldinho quando for ao shopping, não apenas nos 15 minutos de vídeo. Claro que não vou parar de postar, mas essa é uma forma de colocar a marca no offline.

RAIO-X | Enaldinho, 25

Mineiro de Belo Horizonte, Enaldo Lopes de Oliveira Filho, o Enaldinho, começou a postar vídeos no Youtube aos 14 anos, em 2012. Hoje, aos, 25 anos, é um influenciador premiado, dono de uma marca que já lançou livros, figurinhas, jogos e até um filme.