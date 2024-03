Brasília

O TCU deve aprovar, nesta quarta (13), o edital do leilão de linhas de transmissão previsto para ocorrer em 28 de março na B3, em São Paulo.

O relatório, aprovado pela área técnica, não apontou óbices e pequenos ajustes foram feitos pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica).

Torres de energia da EDP - Jose Manuel Ribeiro - 05.mar.13/Reuters

Serão leiloados 15 lotes para a construção de 6.464 km de linhas de transmissão, cruzando 15 estados.

Com investimentos previstos de R$ 18,2 bilhões, essas linhas deverão estar operando comercialmente entre 36 e 72 meses, contados a partir da data da assinatura do contrato de concessão, prevista para 28 de junho.

O objetivo do governo com esses projetos é expandir a rede básica do Norte e Nordeste para permitir o escoamento da energia contratada das usinas instaladas em ambas as regiões e permitir a conexão de novos empreendimentos de geração de energia elétrica.

Com Diego Felix