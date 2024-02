Aneel aprova leilão de transmissão com aportes previstos de R$ 18,2 bi

São Paulo | Reuters

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) aprovou nesta terça-feira (20) o edital do primeiro leilão de transmissão de energia de 2024, com projetos que deverão exigir ao todo R$ 18,2 bilhões em investimentos para sua implantação.

Marcado para 28 de março de 2024, o certame oferecerá 15 lotes de transmissão, prevendo a construção de 6.460 quilômetros de linhas e novas subestações com 9.200 MW em capacidade de transformação.

As instalações, distribuídas em 14 estados, visam principalmente reforçar o escoamento da energia gerada no Nordeste, diante do forte crescimento das fontes renováveis eólica e solar na região, para centros de consumo do Sudeste e Sul.

Torres de alta tensão em Cubatão (SP) - Nelson Almeida - 4.nov.2021/AFP

Paralelamente, a Aneel retirou da pauta da reunião desta terça-feira a avaliação de um possível aumento de mais de 30% das tarifas no Amapá, onde a distribuidora concessionária é do grupo Equatorial.

O reajuste para a distribuidora CEA, que deveria ter sido aprovado no ano passado, foi postergado em meio à possibilidade de edição pelo governo federal de uma medida provisória para aliviar impactos tarifários aos consumidores do Estado.

A Aneel não informou o motivo da retirada de pauta, e a MP que chegou a ser cogitada não foi publicada até o momento.

A agência também abriu nesta terça uma consulta pública para o segundo leilão de linhas de transmissão de energia do Brasil em 2024, com R$ 4,06 bilhões em investimentos previstos, segundo aprovação de reunião de diretoria.

O leilão está estruturado em cinco lotes, totalizando 848 km de novas linhas de transmissão e 1.750 MVA em capacidade transformação.