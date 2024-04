São Paulo

Pesquisa do Datafolha mostra que Ifood e Mercado Livre, dois dos maiores patrocinadores do Big Brother Brasil 24, que chega ao fim nesta terça (16), se tornaram as marcas mais lembradas pelo público que acompanha o programa.

O delivery de comida é lembrado por 21% dos entrevistados e o marketplace digital, por 18% no levantamento realizado entre os dias 8 e 11 de abril. Na sondagem anterior, realizada em fevereiro, esses índices eram 12% e 11%, respectivamente.

Da esq. para dir.: Davi, Isabelle e Matteus finalistas do BBB 24 - Fábio Rocha - jan.2024/Globo

Em seguida, aparecem McDonald's (12%), Stone (11%), Pantene (10%), Rexona (10%), Seara (6%), Chevrolet (4%), Downy (4%) e Amstel (3%).

A Ademicon, que esteve em diversas provas importantes nesta edição do BBB, saiu de 0% na sondagem de fevereiro para 5% na mais recente.

Marcas como o aplicativo de vídeos Kwai, que atuou como a mídia social oficial do programa, Cif, Esportes da Sorte, Electrolux e Latam não apareceram no levantamento.

Após quase um ano, PicPay e Americanas, que não participaram do BBB 24 e patrocinaram versões anteriores, ainda permanecem com 5% das menções —o que mostra o poder de alcance do programa, segundo o Datafolha.

O Datafolha ouviu 2.008 brasileiros de 113 municípios entre os dias 8 e 11 de abril. Um terço deles (33%) disse assistir ao programa regularmente. Na pesquisa de fevereiro, esse grupo representava 35%.

A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Faturamento

Pouco antes do início do BBB24, em 8 de janeiro, a Globo já tinha comercializado todas as cotas comerciais. Até então, o faturamento ultrapassava R$ 1,2 bilhão.

A emissora comercializou cotas de patrocínio (entre R$ 20,6 milhões e R$ 114 milhões), dinâmicas (entre R$ 33,7 milhões e R$ 45 milhões) e de segmentos (produtos usados pelos participantes) –entre R$ 9,7 milhões e R$ 12,4 milhões.

Com Diego Felix