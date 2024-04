São Paulo

O custo de vida na região metropolitana de São Paulo subiu 0,7% em fevereiro ante janeiro, segundo pesquisa da FecomercioSP. Essa foi a maior elevação registrada nos últimos 12 meses.

No acumulado do ano, a alta é de 3,6%, valor abaixo do registrado no mesmo período do ano passado, que era de 5,7%.

Os custos com educação aumentaram em São Paulo - Constanza Niscovolos - 08.mar.2024/Folhapress

A FecomercioSP considera que o custo de vida está acima do esperado. O índice foi puxado pelo aumento dos preços em sete das nove atividades que compõem o indicador, principalmente educação, alimentos e transportes —este último, diz a instituição, só não está pior em razão da queda do preço do óleo diesel.

No caso do grupo de educação, a variação foi de 4,8%, impactado pelo início do ano letivo e considerado "fenômeno transitório", que afeta famílias de renda mais elevada. Para a classe B, por exemplo, os custos com este tipo de produto encareceram 5,1%, enquanto na classe E a alta foi de 2,6%.

A federação também afirma que a pressão sobre os preços não se resolverá a curto prazo.

"O impacto disso será mais forte entre as famílias de baixa renda, na medida em que os gastos com alienação e transporte representam quase a metade (45%) dos custos desses lares", diz FecomercioSP em nota.

Os únicos grupos com variação negativa nos preços foram despesas pessoais (-0,2%) e vestuário (-0,1%).