São Paulo e Brasília

A BYD, que lidera nas vendas nacionais de elétricos, desbancou, em março, montadoras tradicionais em duas cidades, Vila Velha (ES) e Indaiatuba (SP).

Com a liderança nacional nesse segmento, a estratégia agora é ser a marca mais vendida em cidades representativas, abocanhando o mercado das montadoras tradicionais.

O BYD Dolphin Mini é um dos carros mais vendidos da montadora de veículos elétricos - Divulgação

No município capixaba, a chinesa vendeu 66 unidades e encerrou março com quase 13% do mercado —cerca de 0,8% acima do segundo lugar, ocupado pela Hyundai.

Em Indaiatuba, onde a Toyota tem fábrica, a BYD vendeu 71 carros e concentrou 17,2% das vendas na cidade.

Em ambas as cidades, os modelos mais comprados foram o BYD Dolphin e Dolphin Plus, carros de entrada da montadora de veículos elétricos.

Em Brasília (DF), o Dolphin Mini foi o mais vendido (296 unidades), muito à frente do Chevrolet Onix (168) e do Hyundai Creta (164). Na capital federal, no entanto, a BYD não é líder geral.

No total, a montadora chinesa comercializou 6.213 unidades em março, de acordo com dados da ABVE (Associação Brasileira do Veículo Elétrico), abocanhando 45,6% do segmento.

Com Diego Felix