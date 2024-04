São Paulo

A 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que Michael Klein terá de apresentar os documentos que atestam as doações feitas pelo pai, Samuel, aos herdeiros —que discutem os valores distribuídos como herança pelo fundador da Casas Bahia.

Saul foi à Justiça para ter acesso aos documentos que, supostamente, mostram as transferências de valores feitas por Samuel Klein a empresas offshore um ano antes de morrer.

O empresário Michael Klein em seu escritório - Eduardo Knapp - 03.ago.23/Folhapress



Michael, filho mais velho do fundador das Casas Bahia, é o inventariante do espólio do pai, morto em 2014, e, segundo advogados de Saul, vinha se recusando a exibir a documentação.

As empresas no exterior que receberam transferências de patrimônio do patriarca pertencem a Eva Klein, filha de Samuel, e aos filhos de Michael Klein, dentre os quais Rafael Klein e Natalie Klein.

Saul Klein, irmão mais novo de Michael, não teve acesso à informação alguma sobre essas transações e usa a chamada colação de bens para obter sucesso.

Por esse instituto jurídico, os herdeiros beneficiados com doações feitas pelo inventariado em vida são obrigados a apresentar no inventário o valor de todos os bens e direitos já recebidos, a fim de respeitar o direito de herança dos demais herdeiros.

Procurado, Saul não quis comentar. A defesa de Michael não se manifestou até o momento.

Com Diego Felix