Brasília

Renato Meirelles pesquisa a baixa renda há mais de duas décadas. Grandes empresas, nacionais e estrangeiras, recorreram a ele para traçar sua estratégia de crescimento no país. Políticos se elegeram e Lula fez desse grupo sua base de apoio com programas sociais. Mas, para o especialista, isso não é mais suficiente.

Renato Meirelles é presidente do Instituto de Pesquisa Locomotiva - Mathilde Missioneiro - 11.fev.20/Folhapress

Por que o governo sofre para melhorar sua avaliação?

O responsável pela baixa popularidade é Luiz Inácio Lula da Silva. O brasileiro quer ver a luz do fim do túnel, o que Lula não está oferecendo. Temos um crescimento sólido, apesar de não ser na velocidade desejada. Fernando Haddad já é mais relevante do que Paulo Guedes [ex-ministro da Economia de Jair Bolsonaro]. Lula precisa parar de criticar adversários e construir um laço direto com a população.

De que forma?

Com temas que falam de futuro: entrar na faculdade, geração de renda. O brasileiro quer oportunidades para ir até onde o seu mérito permitir. Não quer saber se o Estado é grande. Quer um Estado que funcione. Quando Lula elegeu os juros como inimigo se colocou a serviço da população e 70% o apoiaram.

Mas esse tema aglutina a direita, não?

Bolsonaro está rachando a direita e pegando os homens de baixa renda, ex-eleitores de Lula. A eles se somam os de uma renda maior que tiveram piora na perspectiva financeira. Esse grupo foi perdendo espaço. Na classe C, metade das mulheres já é chefe de família. Na D e E, onde Lula é mais forte, quase 60%. Essas mulheres não querem a polarização.

E entre os evangélicos?

Há uma relação entre a ida à igreja e a renda das pessoas. Bolsonaro penetrou na baixa renda pelas igrejas evangélicas. Em cada 10 idas a um templo, 6 são feitas por evangélicos, que hoje representam mais de 30% da população. Ou seja: a chance de um pastor influenciar voto é muito maior.

Esse grupo está fechado com Bolsonaro?

Toda vez que o debate é a economia, os evangélicos mudam de lado. Lula já teve essa parcela do eleitorado, mas quando dialogava com a teologia da prosperidade. Acolhidas pelas igrejas, essas pessoas foram fidelizadas pela narrativa de costumes. Enquanto Lula não voltar a falar sobre melhora de vida, não vai ganhá-los, nem restabelecerá sua popularidade com a baixa renda.

Uma eventual crise piorará para Lula caso aspire à reeleição?

A economia não tem o poder que tinha para ganhar a eleição, mas pode levar um candidato à derrota.

Raio-X | Renato Meirelles

Presidente do Instituto Locomotiva e titular da cadeira de Ciências do Consumo e Opinião Pública do Ibmec. Foi fundador do Data Favela e, em 2012, integrou a comissão da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE) que estudou a nova classe média brasileira.