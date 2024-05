Brasília

A ApexBrasil entrou na era digital e lança um podcast para contar histórias de exportadores brasileiros que se firmaram como empreendedores de sucesso no exterior por meio da agência.

A primeira temporada do ApexPod terá, inicialmente, oito episódios, que começam a ser veiculados na sexta (10).

Podcast da ApexBrasil vai mostrar o trabalho de promoção dos produtos nacionais no exterior - Divulgação

A ideia, do presidente da agência, Jorge Viana, é mostrar como funciona o trabalho de promoção dos produtos nacionais no exterior a partir dos próprios casos —uma espécie de "gente que faz".

O podcast também acompanhará as rodadas do Exporta Mais Brasil, programa que, uma vez por mês, traz importadores para fechar negócios com empreendedores nacionais de todos os estados.

No ano passado, a agência apoiou 17.064 empresas, das quais 43% são de micro e pequeno portes. Deste total, 4.181 efetivaram US$ 140,7 bilhões em vendas externas, 41% do total das exportações do Brasil no ano.

Com Diego Felix