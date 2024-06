São Paulo

O grupo de trabalho que discute crédito no Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o Conselhão, vai propor ao presidente Lula na reunião desta quinta (27) a criação de uma tabela Fipe para o mercado imobiliário.

A ideia do grupo é tornar públicas as informações sobre transações imobiliárias no país, que passariam a ser divulgadas de forma sistemática. Atualmente, o Brasil não possui uma base unificada de informações do tipo.

Vista aérea do bairro do Tatuape, em São Paulo - Eduardo Knapp/Eduardo Knapp - 22.mai.24/Folhapress

Dados do setor imobiliário apontam que nos EUA, onde os dados são tabulados de forma recorrente, a venda de um imóvel leva em média 75 dias para ser concretizada. No Brasil, são 480 dias.

Com a divulgação dessas informações, o mercado imobiliário teria uma espécie de tabela Fipe própria e utilizaria os dados para guiar o setor, como acontece no mercado automobilístico.

"Informações transacionais já são disponibilizadas nos cartórios (registros públicos), com uma ampla gama de dados, mas custam caro e são descentralizadas. Qualquer um pode ter acesso online individualmente, mas o acesso estruturado em larga escala, fundamental para estudos e melhores investimentos, é inviável", aponta documento da startup Loft utilizado como argumentação para o grupo de trabalho de crédito do Conselhão.

Com Diego Felix