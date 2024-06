São Paulo

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, quer estimular o que chama de "trabalho decente" no setor elétrico e, na Europa, pretende atrair uma nova rodada de investimentos estrangeiros no Brasil.

Silveira embarca nesta semana com a comitiva do presidente Lula para Genebra (Suíça) e Borgo Egnazia (Itália) e pretende fazer marketing do Brasil para atrair novos investidores.

O presidente Lula (esq.), acompanhado do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (dir.) - Pedro Ladeira - 09.abr.24/Folhapress

Na Itália, durante o encontro do G7, as reuniões do ministro serão concentradas em energia e transição energética. Silveira quer promover o país como exportador de tecnologias de energia limpa.

"Vamos levar tanto ao Fórum Inaugural da Coalizão para Justiça Social da OIT e às discussões da Cúpula do G7 o trabalho que temos feito no Brasil, tanto na questão do trabalho decente nas áreas de energia e mineração, como nas ações de transição energética, onde já garantimos desde o início da nossa gestão mais R$ 150 bilhões em geração de energia limpa e renovável, em especial na região Nordeste", disse o ministro.

Com Diego Felix