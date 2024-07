São Paulo

Com o aquecimento do clima e da economia, as vendas de ar-condicionado impulsionaram o desempenho dos eletroeletrônicos, que, após anos de resultados fracos, registraram um crescimento de 34% no primeiro semestre deste ano com um faturamento de R$ 51,5 bilhões.

Este é melhor balanço dos últimos cinco anos, segundo a Eletros (Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos). Os dados mostram uma alta de 88% na comercialização de ar-condicionado em relação ao primeiro semestre de 2023.

Movimentação de lojistas e clientes em varejista de São Paulo - Adriano Vizoni/Folhapress

Também tiveram destaque a linha portátil, como cafeteiras e airfryers e equipamentos da linha marrom, como televisores, impulsionadas por eventos esportivos como a Copa América e as Olimpíadas.

Entre os equipamentos da linha branca, cujas vendas eram consideradas insatisfatórias pela Eletros, houve aumento de 16%, resultado que conseguiu reverter um cenário entre quedas e estagnação.

Segundo a associação, a melhora nos indicadores macroeconômicos, como o aumento da empregabilidade, crescimento da renda e a redução dos juros ajudaram o setor.

Mesmo assim, a associação defende que o governo acelere políticas de estímulo ao consumo como forma de ajudar o setor a manter as vendas, bem como promova um ajuste fiscal que controle inflação e câmbio.

Com Diego Felix