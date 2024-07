São Paulo

Adquirido pelo grupo Magalu há três anos, o Jovem Nerd anuncia nos próximos dias a retomada do controle da Nerdstore, ecommerce vendido para empresários do setor de tecnologia. Os valores do negócio não foram divulgados.

Voltada ao publico geek, a loja fez sucesso na década passada como ponto de vendas da marca Jovem Nerd, criada em 2002 por Alexandre Ottoni, o Jovem Nerd, e Deive Pazos, o Azaghal.

Além do portal principal, a companhia ainda administra podcasts e um canal no YouTube com mais de 2,5 milhões de inscritos.

Deive Pazos, o Azaghal (dir.), e Alexandre Ottoni, o Jovem Nerd (esq.), donos do Jovem Nerd - Divulgação

Em 2020, Ottoni e Pazos disseram que venderam a Nerdstore porque não conseguiam administrar as diversas frentes de conteúdo da companhia. Fernando Aléscio, executivo em empresas de tecnologia, assumiu o negócio.

Um ano depois, Ottoni e Pazos venderam os direitos do Jovem Nerd para o Magalu. O valor não foi divulgado. O objetivo era impulsionar os negócios da empresa, enquanto o Magalu ampliava sua carteira de marcas segmentadas e fora do varejo tradicional.

Com a retomada do controle, o ecommerce do Jovem Nerd será reinaugurado em 17 de julho.

Com toda a operação estruturada e dentro do grupo Magalu, o Jovem Nerd acredita que será possível turbinar a plataforma.

Nas redes sociais da Nerdstore, muitos clientes estão reclamando que fizeram compras antes de o site entrar em manutenção, não receberam os produtos no prazo, e não conseguem contato com a companhia.

Segundo o Jovem Nerd, foi feito um acordo com a gestão anterior para que os pedidos já realizados e outras tratativas sejam tocados pelo Luiza Resolve, central de atendimento ao cliente do Magalu.

Com Diego Felix