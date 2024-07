Brasília

Fundos de investimento destinaram US$ 3,7 bilhões para empresas brasileiras no ano passado. Em 2022, esse volume foi de US$ 300 milhões.

É o que mostra o levantamento da Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital (Abvcap).

Painel de negociação das ações da B3 - Amanda Perobelli/Reuters

De acordo com os dados, a marca atual se aproxima do valor atingido em 2014 (US$ 3,8 bilhões), o maior já registrado na última década.

Segundo a associação, a captação do Brasil representou 0,36% da arrecadação global —de US$ 1 trilhão.

Com o programa Nova Indústria Brasil, a ApexBrasil, agência de promoção brasileira no exterior, busca ampliar a participação das empresas nacionais no bolo de recursos disponíveis para financiar sua expansão.

Para as empresas, é uma saída às elevadas taxas de juros para financiar seus investimentos.

Com Diego Felix