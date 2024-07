Financial Times

Em 1999, o falecido Boris Berezovsky almoçou com o editor e jornalistas seniores do Financial Times. Eu já o havia encontrado em Moscou em várias ocasiões. Berezovsky acabara de desempenhar um papel em persuadir aqueles próximos a Boris Yeltsin a nomear Vladimir Putin, então chefe do FSB, serviço federal de segurança da Rússia (que Berezovsky conhecia de quando Putin era vice-prefeito de São Petersburgo), para ser primeiro-ministro e seu sucessor como presidente. "Por que", perguntei, "você confiou o poder a um ex-agente da KGB?" Lembro-me bem da sua resposta: "A Rússia", disse ele, "agora é um país capitalista. Em países capitalistas, os capitalistas detêm o poder."

Minha mandíbula metaforicamente caiu. Berezovsky era um homem inteligente, implacável e cínico, que viveu grande parte de sua vida na União Soviética. Ele também era russo, conhecia a história brutal da Rússia. No entanto, ele parecia acreditar na baboseira marxista sobre onde o poder residiria na supostamente "capitalista" Rússia. Claro, ele estava errado. O poder estava nas mãos do homem no Kremlin, onde sempre esteve. Talvez eu esteja sendo muito duro com ele. Líderes ocidentais parecem pensar que sanções contra oligarcas russos podem influenciar Putin. Não tenho ideia do porquê.

De qualquer forma, dentro de um ano da ascensão de Putin, Berezovsky, que se tornara um crítico severo, foi expulso da Rússia para o Reino Unido. Em 2013, ele morreu, por suicídio ou assassinato.

O destino de Berezovsky diz algo importante. A riqueza é uma fonte de poder somente se for protegida por um estado regido por leis. Sob um despotismo, o poder dá riqueza. É o brinquedo do tirano: ele pode dar, mas também pode tirar.

Os EUA não são a Rússia. Donald Trump não é Putin. No entanto, Trump deixou claro que gostaria de usar o cargo de presidente para punir seus inimigos. De fato, ele se referiu especificamente à ex-representante Liz Cheney, ao presidente Joe Biden e à vice-presidente Kamala Harris como seus alvos.

Sua "justificativa" é o que ele vê como sua própria perseguição. Mas ele de fato tentou reverter os resultados da eleição presidencial de 2020, incentivando uma invasão do Capitólio por "patriotas" em 6 de janeiro de 2021 e pressionando o vice-presidente Mike Pence a não certificar os resultados. A grande mentira de uma eleição roubada tornou-se até uma crença compartilhada do partido republicano.

A questão que surge é: os oligarcas que estão tentando tornar Trump presidente e JD Vance vice-presidente, este último um homem que declarou que não teria certificado aquela eleição, estão prestes a aprender o que significa ter um tirano como presidente? Sim, alguém que tenta um golpe contra o processo eleitoral—o próprio coração da democracia—é um aspirante a tirano. Assim é alguém que pode preencher seu governo com pessoas pessoalmente leais a ele. Ninguém, então, pode estar verdadeiramente seguro, exceto os lealistas e bajuladores.

No passado, o poder do presidente dos EUA foi contido por uma forte moral cívica, pela decência de suas principais figuras políticas, por um judiciário independente e por partidos políticos independentes. Mas muito disso foi erodido.

Dado tudo isso, a reeleição de Trump terá implicações globais. O dano causado à credibilidade da democracia já é notável: a confiança foi desgastada, não apenas na democracia dos EUA, mas na democracia em si. Isso vai piorar.

A democracia liberal nos EUA não é tudo o que está em jogo. Também está o futuro da América no mundo. Não parece ter ocorrido à nova direita americana que abandonar a Ucrânia e, possivelmente, os atuais membros da Otan para a Rússia afetará a capacidade dos EUA de fazer alianças contra a China. Se eu fosse japonês, estaria nervoso.

Também não parece ter ocorrido a eles que renegar os acordos comerciais que os próprios EUA ajudaram a criar, incluindo a OMC (Organização Mundial do Comércio), inevitavelmente fará o país parecer um parceiro econômico não confiável. Trump, o empresário, foi um falido em série. Os EUA não manterão sua credibilidade como ator econômico se esse for o comportamento.

Então há o Trump, que acredita não apenas em altas tarifas, mas em cortes de impostos para os ricos e um dólar fraco. Ele também é, quando conveniente, um crente em baixas taxas de juros e não acredita na independência do FED (Federal Reserve).

A ideia de que se pode simultaneamente apoiar um grande aumento nos custos das importações, via tarifas, o que reduziria a demanda dos EUA por moeda estrangeira, enquanto espera que o dólar caia em valor contra essas mesmas moedas é incoerente. O oposto normalmente deveria acontecer. Mas se o já grande déficit fiscal fosse ainda mais expandido e o FED fosse intimidado a afrouxar a política monetária, o dólar poderia de fato despencar, como nos anos 1970. Isso seria uma grande bagunça.

O mais importante de tudo para o futuro do mundo pode não ser Trump o aspirante a tirano, Trump o traidor, Trump o protecionista ou Trump o desvalorizador, mas Trump o homem que retirou os EUA do Acordo de Paris sobre o clima quando presidente. Agora temos uma chance muito pequena de manter o aumento das temperaturas globais acima dos níveis pré-industriais abaixo de 1,5°C.

Se outro mandato de Trump sabotasse as esperanças de progresso, essa chance quase certamente teria desaparecido, com consequências possivelmente desastrosas. Mas Trump, o "gênio muito estável", simplesmente "sabe" que o efeito estufa é uma farsa. Na verdade, é uma ameaça, mas uma que podemos, com dificuldade, ainda derrotar. Trump pode ser o líder que garante o fracasso.

Os plutocratas que apoiam Trump podem permanecer mais seguros do que Berezovsky. Mas eles podem realmente ser tão livres quanto querem? Sim, uma maior erosão da democracia pode protegê-los da interferência dos políticos eleitos que eles detestam. Mas os homens que eles colocam no poder em seu lugar tendem a se transformar em governantes absolutos. Ninguém então pode estar verdadeiramente seguro.