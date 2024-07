São Paulo

O Tribunal de Justiça de São Paulo negou um pedido de destruição de provas feito pela Suno, casa de análises de mercado, em uma ação disputada com a Hectare Capital por suposta manipulação de mercado.

Nesta semana, o desembargador Rui Cascaldi, da 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, afirmou que, apesar de o processo que culminou na busca e apreensão dos celulares dos sócios da Suno ter sido extinto no mês passado, o mérito da ação ainda não foi julgado e as provas poderão ser utilizadas novamente.

Painel de movimentação das ações listadas na B3, em São Paulo - Paulo Whitaker/Reuters

Ambas rivalizam desde fevereiro do ano passado, quando foi realizada uma operação policial nos escritórios da Suno em São Paulo, Porto Alegre e Goiânia.

A Hectare acusa a Suno de ter feito, em 2022, campanha difamatória para mover cotistas do fundo HCTR11, administrado pela gestora, para o Suno Recebíveis Imobiliários (SCNI11).

Entre as provas obtidas, está uma mensagem enviada pelo empresário e fundador da Suno, Tiago Reis, a um interlocutor.

Na conversa anexada ao processo, Reis pergunta se a pessoa teria "algum ângulo para explorar" negativamente o HCTR11.

Ele afirma que a gestora tira R$ 30 milhões de receita por ano e aponta que, após os especialistas da Suno terem batido publicamente no fundo, a cotação desabou.

À época, a Hectare tinha acabado de emitir cotas do referido fundo ao mercado, e estava em período de silêncio.

Para a companhia, a movimentação de integrantes da Suno promoveu quedas no valor de mercado dos papéis –a Suno nega o movimento.

O caso também está em investigação na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) há dois anos e na Polícia Federal.

No mês passado, o Tribunal de Justiça de São Paulo extinguiu a ação de produção antecipada de provas, que culminou na busca e apreensão.

A Suno pediu a destruição de provas —incluindo as mensagens de Reis—, mas o tribunal entendeu que, por cautela, deve manter o material até que todo o período de defesa se encerre.

A medida foi tomada para evitar que novas diligências sejam feitas aos escritórios da Suno quando for analisado o mérito do caso. Dessa forma, as provas estarão disponíveis para análise do Judiciário.

A Hectare anexou pareceres de advogados e consultorias sobre as movimentações atípicas de preço e volume envolvendo as cotas do fundo.

O objetivo era conseguir uma conexão entre as publicações de mensagens dos especialistas da Suno e a queda nos preços das cotas.

Em um dos pareceres, são apontadas informações divulgadas por Felipe Tadewald, analista da Suno, indicando que investimentos realizados por um fundo da Hectare não foram autorizados pelos cotistas.

A gestora mostrou que, na verdade, o assunto foi deliberado e autorizado em assembleia realizada em outubro de 2020, o que seria mais uma indicação de manipulação de mercado.

Em nota, a Suno ressaltou que o processo já foi extinto, em decisão unânime e colegiada, reafirmada na última semana após recurso da Hectare.

Consultada, a Hectare afirma que a ação de produção antecipada de provas foi extinta pois há elementos comprovando a atitude ilícita da Suno, o que justificaria um pedido de indenização.

Com Diego Felix