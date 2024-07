Brasília

O ex-conselheiro do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) Luiz Hoffmann contratou o ex-coordenador-geral de análise antitruste do órgão, Ednei Nascimento da Silva, para fazer parte do escritório que fundou, o Almeida Prado Hoffmann Advogados.

Nascimento, como é conhecido, fez carreira no Cade, onde atuou por 18 anos até chegar ao comando da área que faz a triagem dos processos de fusão e aquisição e analisa os desdobramentos da operação no mercado do ponto de vista da competição.

Sede do Cade, em Brasília - 07.ago.2021-Adriano Machado/Reuters

Mestre em Direito Econômico pelo IDP (Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa), Nascimento é autor do livro Controle de Concentrações envolvendo Fundos de Investimento no Brasil, lançado em 2022 pela Singular Editora, além de autor de diversos artigos.

A transferência de ex-servidores do Cade para a iniciativa privada é um prática comum no mercado. Grandes escritórios investem na contratação de profissionais do órgão como forma de reforçar sua atuação em processos de compra, venda e parcerias –espécie de seguro-garantia de que a operação será aprovada pelo órgão após ser notificada.

Com Diego Felix