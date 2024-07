Brasília

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, ampliou em 50% o programa Internet Brasil, que distribui chips de celular para alunos de baixa renda da rede pública em Amapá, Bahia, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Minas Gerais.

A pasta informa que, até o fim deste ano, serão distribuídas 155 mil unidades com pacote de dados mensal de 20 GB (gigabytes) para jovens integrantes de famílias pobres terem acesso gratuito à internet para estudar. Antes, esse volume estava travado em 100 mil.

Alunos carentes recebem chips do governo com acesso à internet - Leo Caldas/Folhapress

O Internet Brasil faz parte da iniciativa de inclusão digital do Ministério das Comunicações, que tem como objetivo levar conexão à internet e inclusão digital aos estudantes e às suas famílias.

O benefício é destinado aos alunos da educação básica da rede pública de ensino integrantes de famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

A aquisição e distribuição dos chips é feita em parceria com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) e com as secretarias de educação dos estados e municípios atendidos. Os aparelhos, no entanto, precisam ser adquiridos pelas famílias.

Com Diego Felix