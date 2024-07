Brasília

Às vésperas da divulgação do plano de inteligência artificial, ministros envolvidos no projeto receberam um pedido do presidente Lula.

O presidente quer que a IA do governo sirva para a criação de oportunidades de trabalho em vez de cortar postos.

Presidente Lula durante reunião com lideranças e movimentos sociais no Armazém do Campo, em São Paulo - Rafaela Araújo/Folhapress

Para isso, pediu que a plataforma de IA cruze as demandas da população incluída no Cadastro Único para Programas Sociais, o CadÚnico, com ofertas de cursos de qualificação, oportunidades de trabalho e ações de apoio ao empreendedorismo.

Lula não quer ser visto como o mandatário que implementou uma política de desestímulo ao emprego, especialmente para os menos favorecidos.

Com Diego Felix