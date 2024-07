Brasília

O BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) abriu um escritório no Pará para acelerar a aplicação de US$ 300 milhões em financiamento ao estado, que precisa implementar obras de infraestrutura necessárias para sediar em novembro de 2025 a COP30, evento da ONU para mudanças climáticas.

O financiamento foi anunciado neste sábado em reunião do BID, que promoveu evento em Belém (PA).

Os recursos reforçarão o programa de reformas para a transição do Pará para zero emissões líquidas de gases poluentes até 2050.

O governador do Pará, Helder Barbalho, discursa em evento do BID em Belém - Thiago Gomes/AFP

Segundo o governador do Pará, Helder Barbalho, os recursos serão aplicados em produção sustentável e conservação ambiental; saneamento básico; empregos verdes; educação; transformação digital; políticas de direitos humanos; planejamento de longo prazo; e gestão de projetos.

O governador do Pará, Helder Barbalho, disse que, atualmente, das 29 obras planejadas pela cidade, 24 estão contratadas.

"A cidade está num nível de requalificação para deixar esse legado. Estamos requalificando leitos existentes, com quatro operações de novos hotéis dos quais três são cinco estrelas, além do incremento de 5 a 6 mil leitos com navios de cruzeiros, deixando como legado a dragagem do canal de navegação para Belém. E também estamos trabalhando fortemente com aluguéis por temporadas, saindo de 700 cadastros no Airbnb e no Booking para 3,6 mil imóveis cadastrados", disse o Helder Barbalho, governador do Pará.

Com Diego Felix