Brasília

Com a privatização da Sabesp, o governador Ratinho Jr passou a ostentar o controle da Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná), que passa a ser a maior companhia do setor sob controle público.

A empresa, reconhecida como uma das melhores do país, era ofuscada pela dimensão da Sabesp sob controle do governo de São Paulo.

Estação de tratamento de esgoto sanitário da Sanepar - Divulgação/Sanepar

A companhia paranaense atende 344 municípios no Paraná e em Santa Catarina, com atendimento pleno de água e de 80% de esgoto.

No Brasil, apenas 56% do esgoto é coletado e o índice de tratamento é de 52,2%.

Segundo o Instituto Trata Brasil, Maringá é a cidade com o melhor saneamento do país. Outras cidades paranaenses também estão no topo da lista: Cascavel (9º), Ponta Grossa (10º), Foz do Iguaçu (13º), Londrina (14º), São José dos Pinhais (21º) e Curitiba (22º).

A meta da companhia na gestão atual é universalizar o atendimento com rede de esgoto. Para isso, a Sanepar aprovou o maior programa de investimentos de sua história, prevendo R$ 11,2 bilhões nos próximos anos para que o índice de esgoto salte de 80% para 90%.

Com Diego Felix