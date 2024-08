São Paulo

Com a desistência da venda de seu braço de nutrição de cães e gatos, a BRF decidiu colocar Stanley Andrade no comando da BRF Pet com a missão de dar uma reviravolta na companhia e ampliar participação em um mercado que deve chegar a US$ 17 bilhões em cinco anos no país.

Andrade está na BRF há 14 anos e foi transferido da direção da vice-presidêcia de mercado internacional e planejamento.

Dona da Sadia, Perdigão e Qualy, a BRF quer expandir os negócios da subsidiária e se consolidar como um dos grandes players do segmento no Brasil e nos mais de 20 países em que atua.

Pastor alemão lambendo o focinho - M. Scott Brauer/The New York Times

Dados do Mordor Intelligence indicam que a taxa de crescimento das vendas no mercado brasileiro serão de 12% ao ano até 2029, quando o faturamento do setor será de US$ 17 bilhões —quase o dobro da marca projetada para este ano (US$ 9 bilhões).

O motor desse desempenho é a crescente humanização dos animais de estimação, que saíram dos quintais e se tornaram membros das famílias.

A mudança forçou os fabricantes a desenvolverem rações mais elaboradas (premium), segmento que a própria BRF Pet já disse que investirá com preferência no balanço do segundo trimestre deste ano.

"A BRF Pet volta a investir nas principais marcas, com destaque para o retorno de GranPlus à televisão aberta, com inserções de merchandising na grade do programa MasterChef, da Band", diz no relatório.

"A marca Guabi Natural estreou nova campanha para comemorar os 20 anos e pioneirismo no segmento de alimentos super premium natural. Além disso, esteve presente com suas marcas Super Premium Natural nas principais feiras e congressos veterinários do Brasil e do mundo: Congresso Brasileiro da Anclivepa (Belo Horizonte – MG), Cat Congress (São Paulo – SP) e Interzoo (Nurenberg – Alemanha)."

Segundo Andrade, a companhia também investirá em alimentos úmidos para gatos e as rações Biofresh e Guabi natural, com componentes mais saudáveis.

Embora os cães sejam o carro-chefe do negócio, por responderem por 40% da população de pets do país, são os gatos os animais que crescem entre os pets —29% ao ano ante 13%, respectivamente. Os felinos representam 17% de um total de 156 milhões de pets, estimativas da Mordor Intelligence, empresa de pesquisas de mercado.

Atualmente, a BRF Pet mantém cinco fábricas no Brasil. São mais de 1,4 mil colaboradores.

Com Diego Felix