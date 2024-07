Sadia é eleita a melhor marca de frango pela 6ª vez em pesquisa Datafolha

São Paulo

Em 1944 foi fundada a S.A. Indústria e Comércio Concórdia, em Concórdia (SC). Mas o nome pelo qual a marca ficou conhecida junta apenas o "Sa" do início e o "dia" do final. Hoje, a Sadia chega aos 80 anos como uma das gigantes do setor, integrante do grupo BRF, resultado da fusão com a antes concorrente Perdigão.

Na categoria frango, a empresa continua imbatível na pesquisa Datafolha, chegando ao hexacampeonato, com 35% das menções. O produto, aliás, é uma especialidade da casa, que tem o franguinho Lek Trek como mascote há mais de 50 anos.

E a marca tem novidades: na linha de empanados chegaram o Pop Nuggets, feito com peito de frango empanado com tempura, e o Big Nuggets, versão 40% maior que o tradicional. "Também lançamos a linha Xtreme, com o Xtreme Empanacho, empanado de carne de frango crocante com sabor queijo nacho, e Xtreme Chicken Bomb, recheado com queijo sabor cheddar", diz Luiz Franco, diretor de marketing da BRF. Ao todo são 101 itens com frango no portfólio.

Os nuggets também foram destaque da Sadia na parceria com a NBA. Além de aparecerem em peças publicitárias nos intervalos comerciais, estiveram presentes na NBA House, no parque Villa-Lobos. "É o quarto ano como patrocinadora oficial da liga no Brasil. De acordo com o IBGE, 40% da população acompanha o basquete pelas mídias. Então, essa parceria nos traz a possibilidade de criar um elo com consumidores de forma autêntica", avalia Franco.