Brasília

O Ecad aproveitará o Rock in Rio para mostrar como patrocinadores podem ser prejudicados caso vinculem suas marcas a eventos que não recolhem direitos autorais por músicas tocadas.

Em parceria com o Meio & Mensagem, o escritório —responsável pela arrecadação e distribuição dos direitos— promove o webinar "Patrocínios Sustentáveis: Como escolher o evento certo para a reputação da sua marca".

Unidade do Ecad em São Paulo - Divulgação/Ecad

A superintendente do Ecad, Isabel Amorim, receberá Luis Justo, CEO da Rock World, empresa que gerencia o festival, para a transmissão ao vivo, que ocorre na segunda (9) às 10h.

Para participar, é preciso se inscrever pelo link do Ecad no Instagram.

A iniciativa faz parte de uma campanha de conscientização do Ecad voltada para patrocinadores de shows e eventos.

Por meio deles, o escritório quer fazer com que autoridades e organizadores privados cumpram com as obrigações legais na veiculação de obras de artistas nacionais e estrangeiros durante os eventos.

Hoje, o Ecad trava disputas judiciais com prefeituras, principalmente, que promovem grandes festas. Entre elas, está Parintins (AM) e outras do Nordeste conhecidas pelas festas juninas.

Com Diego Felix