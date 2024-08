Brasília

A Meta, dona do Facebook, encaminhou ao Cade um pedido de arquivamento do caso em que é acusado pelo Idec (Instituto de Defesa de Consumidores) de usar dados pessoais de seus usuários no Brasil sem consentimento para municiar as novas tecnologias de inteligência artificial generativa.

No documento, a Meta afirma que não há evidências de efeitos anticompetitivos derivados das supostas práticas.

A Meta é dona do Facebook - Dado Ruvic/Reuters

Além disso, diz que esse assunto (o "treinamento" de suas plataformas de IA com informações de terceiros coletadas pelo Facebook) já está em discussão junto às autoridades competentes, a ANPD (Agência Nacional de Proteção de Dados e a Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor), do Ministério da Justiça.

Apesar disso, a tendência do Cade, segundo técnicos consultados, é investigar o caso para avaliar se a prática fere o bom funcionamento do mercado.

Para Luiz Hoffmann, ex-conselheiro do Cade e sócio do escritório Almeida Prado Hoffmann Advogados, a tendência é que, diferentemente do que pede a Meta, o conselho "demande mais informações ao mercado, em virtude do porte da Meta e pelo histórico recente de maior preocupação da autoridade concorrencial brasileira com mercados digitais".

Com Diego Felix